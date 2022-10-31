Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Вологодской области

Инцидент произошел в Грязовецком районе

ТАСС, 31 октября. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля Daewoo Nexia с грузовиком в Вологодской области. Авария произошла на автодороге Грязовец - Вохтога в Грязовецком районе, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"Сегодня около 10:30 мск на 16-м километре автодороги Грязовец - Вохтога произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, мужчина 1958 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Nexia, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Peterbilt. В результате погибли три человека", - говорится в сообщении.

По данным УМВД, погибли водитель легкового автомобиля и два его пассажира: 37-летняя женщина и 16-летний юноша. Устанавливаются обстоятельства аварии.