В Петербурге женщину госпитализировали после пожара в Московском районе

Жилое помещение выгорело полностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Женщину госпитализировали после пожара в Московском районе Петербурга. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

"31 октября в 21:15 поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, улица Пилотов, дом 61. В 21:53 пожар локализован. Пострадала женщина, госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что жилая постройка выгорела по всей площади. К ликвидации пожара от МЧС были привлекли четыре единицы техники и 20 человек личного состава.