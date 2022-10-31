СК установит обстоятельства обстрела Ворошиловского района Донецка националистами

Согласно данным, представленным российским офицером, участвующим в специальной военной операции, украинские боевики использовали против Вооруженных сил России "Грады" с белым фосфором

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям Вооруженных формирований Украины (ВФУ), в том числе установит обстоятельства обстрела украинскими националистами Ворошиловского района Донецка. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ.

"Украинские националисты подвергли обстрелу Ворошиловский район Донецка, в результате чего повреждения получили многоквартирные дома, перебит газопровод у жилого дома. Бывшим бойцом ВФУ сообщается, что Киев открыто инструктирует националистические подразделения не жалеть мирных жителей в Донбассе", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в СК, согласно данным, представленным российским офицером, участвующим в специальной военной операции, украинские боевики использовали против Вооруженных сил России "Грады" с белым фосфором.

"Следственный комитет установит все обстоятельства преступлений, а также лиц, причастных к их совершению", - заключили в ведомстве.