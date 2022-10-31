Названа причина взрыва в ЖК "Новое Колпино" в Петербурге

ЧП произошло из-за дефекта газовой трубы, сообщили в Главном управлении МЧС по городу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Дефект газовой трубы стал причиной взрыва, произошедшего в петербургском ЖК "Новое Колпино", сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

"31 октября в 21:53 поступило сообщение о происшествии по адресу: Колпинский район, ул. Севастьянова, дом 24. Произошел дефект газовой трубы. Газовая труба перекрыта сотрудниками ГРО "ПетербургГаз". Сотрудниками МЧС обеспечивается безопасность на месте происшествия. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что на месте происшествия от МЧС: девять единиц техники и 45 человек личного состава.

По информации очевидцев, ЧП в Колпинском районе произошло около 22:00, местные жители услышали звук, похожий на взрыв, почувствовали запах газа. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента повреждены около 30 припаркованных машин, в доме также были выбиты стекла в окнах. На место ЧП прибыли сотрудники МЧС и машины скорой помощи, жителей эвакуировали.