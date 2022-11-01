На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Толчки ощущали жители Кампании и Базиликаты

РИМ, 1 ноября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в понедельник вечером у берегов Калабрии. Об этом сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) Италии.

Очаг залегал на глубине 286 км. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. Толчки ощущали также жители Кампании и Базиликаты.

Департамент гражданской защиты информировал в Twitter, что первые проверки "разрушений не выявили". Как сообщили оперативные службы, "на данный момент запросов о помощи [со стороны граждан] не поступало".

Последнее мощное землетрясение в Италии произошло в конце августа 2016 года в районе города Аматриче, на границе между областями Лацио, Марке, Умбрия и Абруццо. Тогда погибли 299 человек.