В школах и детских садах ЕАО из-за сообщений о минировании началась эвакуация

В учреждения выехали взрывотехники и кинологи

ТАСС, 1 ноября. Эвакуация детей и персонала из школ и детских садов Биробиджана - ключевого города Еврейской автономной области - началась после сообщений о минировании учреждений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"В детских садах началась эвакуация детей и персонала из-за сообщений о минировании. В школах также идет эвакуация персонала. На место выехали взрывотехники и кинологи, которые проведут обследование. Учреждения заработают после того, как руководители получат акты обследования", - говорится в сообщении.

До этого сообщения о минировании учреждений поступали в школы ЕАО 25 октября.