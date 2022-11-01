Во Владивостоке в результате ДТП погибли студенты из Индии

Автомобиль съехал в акваторию Амурского залива

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Студенты из Индии, проходившие обучение в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), погибли в результате аварии. Об этом сообщила пресс-служба ДВФУ.

"Дальневосточный федеральный университет с прискорбием сообщает о трагическом ДТП с участием студентов из Республики Индия (один погиб, тело второго не найдено)", - говорится в сообщении.

В понедельник в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что автомобиль Toyota Prius съехал в море во Фрунзенском районе Владивостока. В салоне находилось четыре человека, один из них погиб на месте, одного ищут спасатели, еще двое не пострадали. Специалисты установили, что водитель машины ехал со стороны Университетского проспекта в направлении ул. Гродекова, выехал на набережную и съехал в акваторию Амурского залива.