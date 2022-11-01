В омском селе Лузино из-за утечки газа в частном доме госпитализировали пять человек

По предварительным данным прокуратуры, ЧП произошло из-за неисправности вентиляционного оборудования

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Утечка газа произошла в частном доме в селе Лузино Омской области, в результате пять человек были госпитализированы с отравлением. Как сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту отравления пяти человек природным газом по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, утечка газа произошла ночью 31 октября. Острое отравление получили четверо взрослых и двухлетний ребенок. Следователи осмотрели газовое оборудование в доме и устанавливают лиц, которые его монтировали и обслуживали.

Следственные органы уточнили, что все пострадавшие были госпитализированы, но во вторник утром после улучшения самочувствия были отпущены домой на амбулаторное лечение. Пресс-служба прокуратуры Омской области, которая организовала проверку, сообщила, что, по предварительным данным, утечка газа произошла из-за неисправности вентиляционного оборудования.