В Первомайске в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получили пять домов

31 октября город обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS

ЛУГАНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Пять жилых домов в Первомайске в ЛНР получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В населенном пункте Первомайск <...> повреждено пять жилых домов", - говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале представительства.

В понедельник подразделения ВСУ обстреляли Первомайск из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, выпустив по населенному пункту две ракеты. Как сообщал мэр Первомайска Сергей Колягин, в результате удара повреждения получили здание бывшей Менжинской больницы и мастерские первомайского колледжа.