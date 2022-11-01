Полиция Южной Кореи проведет внутренние проверки после давки во время Хэллоуина

В управлении признали тот факт, что полиция, вероятно, медленно реагировала на поступающие по номеру экстренной связи сообщения о ситуации в районе Итхэвон

СЕУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Полиция Южной Кореи проведет внутренние проверки в связи с давкой, которая произошла 29 октября в сеульском районе Итхэвон. Об этом сообщил во вторник начальник полицейского управления страны Юн Хи Гын.

"Чтобы выяснить правду по этому делу и установить ответственность, мы незамедлительно и строго проведем интенсивные проверки и расследования", - приводит его слова агентство Yonhap.

Юн Хи Гын также признал тот факт, что полиция, вероятно, медленно реагировала на поступающие по номеру экстренной связи сообщения о ситуации в районе Итхэвон. Такие звонки начали приходить еще до давки.

В давке во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон погибли по меньшей мере 156 человек, из них 26 иностранцев, включая четырех граждан России. В стране объявлен национальный траур. Давка случилась в одном из узких переулков на возвышенности. Его ширина не превышает 4 метров. Это крупнейшая трагедия в Республике Корея с 2014 года, когда затонул паром "Севоль". Тогда погибли 304 человека, в основном школьники. События в Итхэвоне названы крупнейшим по числу жертв инцидентом с давкой в истории Южной Кореи.