Подельников бывшего вице-мэра Новокузнецка осудили за отмывание 18,5 млн рублей

Денежные средства подельники легализовали, замаскировали под денежные переводы сторонним организациям

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Суд в Новокузнецке приговорил к четырем годам колонии и трем с половиной годам лишения свободы условно двух подельников ранее осужденного за мошенничество бывшего заместителя главы города. Совместно они отмыли около 18,5 млн рублей из бюджета при подготовке к весеннему паводку, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

"При проведении электронного аукциона заместитель главы города обеспечил победу подконтрольной родственнику фирме. С ней были заключены муниципальные контракты на выполнение противопаводковых мероприятий. Создав видимость производства работ с помощью муниципальной организации, руководителем которой являлся знакомый замглавы города, взятые на себя обязательства компания не выполнила, однако на основании недостоверных документов получила около 18,5 млн рублей. Денежные средства подельники легализовали, замаскировали под денежные переводы сторонним организациям", - говорится в сообщении.

Причастность подельников к преступлению вице-мэра доказали следователи ГСУ регионального главка МВД в Кузбассе. В результате суд приговорил его родственника к 3,5 года условного лишения свободы и 400 тыс. рублей штрафа. Второму фигуранту назначено наказание в виде четырех лет в колонии общего режима.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что во время внутренней проверки в мэрии Новокузнецка в 2019 году выяснилось, что акты на проведение противопаводковых мероприятий были заверены поддельной подписью главы муниципалитета. За подделку документов мэр Сергей Кузнецов отстранил от должности своего заместителя по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС Андрея Федорчука, и к делу подключились силовики. Бывший чиновник заключил досудебное соглашение и в рамках отдельного дела в 2021 году был приговорен к 3,5 года колонии.