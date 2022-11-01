В Оренбургской области 16 населенных пунктов остались без электроснабжения

Отключения света произошли в Илекском и Ташлинском районах региона

ТАСС, 1 ноября. Аварийное отключение электроснабжения произошло в 16 населенных пунктах в двух районах Оренбургской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону во вторник.

"В 20:10 в оперативно-дежурную смену Главного управления МЧС России по Оренбургской области поступило сообщение об аварийном отключении электроснабжения в семи населенных пунктах Илекского района (села Студеное, Яман, Рассыпное, Крестовка, Затонное, Привольное, Сухоречка)", - говорится в сообщении. Отмечается, что к устранению неполадок привлечено 14 человек и семь единиц техники.

Кроме того, в 18:45 поступило сообщение об аварийном отключении электроснабжения в девяти населенных пунктах Ташлинского района. По данным ГУ МЧС России по региону, это поселок Жирнов, а также села Жигалино, Кузьминка, Чеботаревка, Черноярово, Буренино, Новосельное, Новокаменка и Бородинск. К восстановительным работам привлечено 19 человек и семь единиц техники.

По данным синоптиков, в Оренбургской области во вторник продолжаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Температура воздуха - около нуля градусов. При этом местами порывы ветра достигают 15-19 м/с, в некоторых районах наблюдается туман.