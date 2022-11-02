На Камчатке сообщили о возможном пеплопаде

Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч распространяется в сторону поселка Усть-Камчатск

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Возможность выпадения пепла сохраняется на востоке Камчатки из-за извержения вулкана Шивелуч, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, вечером 1 ноября из вулкана Шивелуч спутником был зафиксирован пепловый шлейф, поднятый ветром на высоту до 3,3 тыс. м. Он распространяется в восточном, юго-восточном направлении в сторону Тихого океана. На его пути находится поселок Усть-Камчатск Усть-Камчатского муниципального района. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - говорится в сообщении.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг, на расстоянии 50 км от поселка Ключи и 450 км от города Петропавловск-Камчатский.