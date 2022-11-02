На Камчатке глава УК за незаконные действия при банкротстве пойдет под суд

Его партнеры недополучили 29 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Экс-директор крупной управляющей компании в столице Камчатки предстанет перед судом за то, что гасил долги перед организациями в ущерб другим контрагентам. Таким образом, его партнеры недополучили 29 млн рублей, сообщается в среду в Telegram-канале краевой прокуратуры.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ ("Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника заведомо в ущерб другим кредиторам, совершенном при наличии признаков банкротства").

"При этом было достоверно известно, что управляющая компания не в состоянии погасить свои долги перед поставщиками и подрядчиками в том числе по причине рассмотрения в суде дела о ее банкротстве. Такие действия повлекли причинение крупного ущерба 10 индивидуальным предпринимателям и 51 юридическому лицу, которые недополучили 29 млн рублей", - говорится в сообщении.