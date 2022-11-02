Крупный район Владивостока из-за пожара на подстанции остался без света

Электричества нет в жилых домах и нескольких социальных объектах

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Авария на подстанции во Владивостоке оставила без электроснабжения жилые дома в крупном районе города, из-за аварии не работают восемь детских садов, сообщила пресс-служба мэрии.

"Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской Владивостока, авария на подстанции произошла поздним вечером 1 ноября. Бригады МУП "ВПЭС" и "ДРСК" приступили к устранению последствий пожара в составе 36 человек и 10 единиц спецтехники. <...> Часть жилого фонда удалось оперативно подключить к свету за несколько часов. Это дома [по улицам] Гамарника, Постышева, Южно-Уральской, Камская, Ильичева. В ряде жилых домов и социальных учреждений электричество восстановят ориентировочно к 12 часам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас без электричества помимо жилых домов остается несколько социальных объектов. В связи с этим не работают восемь детских садов. Электроснабжение еще трех садов удалось восстановить к утру, они принимают детей.

По информации ГУ МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании трансформаторной подстанции на ул. Гамарника поступило во вторник в 21:49 (14:49 мск). "На момент прибытия пожарных из кабины шахты трансформаторной подстанции шел дым, электрический кабель был охвачен пламенем. В результате пожара частично повреждена трансформаторная подстанция на площади около 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.