Во Владивостоке более 18 тысяч человек продолжают оставаться без света

Отключение электроэнергии произошло после пожара на подстанции

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Пожар на подстанции во Владивостоке оставил без света более 650 многоквартирных домов Владивостока, в которых живет более 30 тыс. человек, утром в среду без электроснабжения остаются более 18 тыс. человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья. По данному факту прокуратура города начала проверку.

"Предварительно установлено, что 1 ноября 2022 года около 19 часов в результате возгорания в кабельных лотках на электроподстанции "2 Речка" произошел полный выход из строя электроустановки. Энергоснабжение частично восстановлено, в том числе во всех социальных учреждениях, однако без света остаются более 18 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

Прокуратура Владивостока даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, полноте мер, принимаемых ресурсоснабжающей и сетевой организациями к предотвращению, ликвидации и минимизации последствий аварии.