Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 3,5 км

Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту примерно в 3,5 км, сообщает в среду ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), днем 2 ноября из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3 500 м при высоте самого исполина 3 283 м. Пепловый шлейф распространяется в восточном направлении в сторону Тихого океана. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.

Спасатели на Камчатке предупреждали о возможном выпадении пепла в поселке Усть-Камчатск из-за выброса пепла 1 ноября.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Возраст Шивелуча - 60-70 тыс. лет. Его активность за последний месяц существенно возросла.