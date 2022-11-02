СК начал доследственную проверку по информации о загрязнении реки Томь ГСМ

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в некоторых точках норма содержания нефтепродуктов превышена в 286 раз

ТОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России начали доследственную проверку по информации о загрязнении реки Томь в Томской области горюче-смазочными материалами, сообщили журналистам в пресс-службе управления в среду.

"В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в одном из мессенджеров выявлена публикация о загрязнении горюче-смазочными материалами береговой линии реки Томь в Томской области", - отмечается в сообщении.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале разместила видео, где показана черная вода в Томи, отметив, что специалисты ведомства брали пробы воды с места и выяснили, что в некоторых точках норма содержания нефтепродуктов превышена в 286 раз. Она уточнила, что речь идет об участке Томи рядом с Северском в Томской области.

Росприроднадзор направил информацию в администрацию Северска для привлечения специалистов к ликвидации загрязнения.