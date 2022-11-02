Омского замминистра транспорта приговорили к условному сроку за превышение полномочий

Также Романа Минуллина лишили права занимать руководящие должности в органах власти в течение одного года

ОМСК, 2 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Романа Минуллина за превышение должностных полномочий к одному году лишения свободы условно и одному году лишения права занимать руководящие должности в органах власти. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко.

"Суд назначил ему [Минуллину] наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права в течение одного года занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной и муниципальной власти", - рассказал Павленко.

Суд установил, что в апреле 2021 года одна из омских пассажирских компаний заключила с министерством соглашение на осуществление регулярных перевозок пассажиров из Омска в поселок Оконешниково на севере региона. Позднее граждане сообщили, что перевозчик самовольно изменил маршрут по городу. За это по условиям контракта он должен был заплатить штраф, который с учетом количества совершенных перевозок составил 3,47 млн рублей. Но замминистра дал указание подчиненному оштрафовать компанию только на 5 тыс. рублей. Минуллин свою вину признал.