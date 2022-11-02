В Челябинской области женщину подозревают в причинении смерти младенцу

Возбуждено уголовное дело

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности месячному ребенку его матерью. Об этом в среду сообщает пресс-служба управления.

"Следственными органами Следственного комитета России по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). <…> Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая в одном из домов поселка Полетаево 9 октября оставила без внимания месячного сына, который лежал в кровати на животе. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала механическая асфиксия.