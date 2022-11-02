В Приангарье мужчина и подросток утонули в карьере, катаясь по неокрепшему льду на коньках

Водолазы обнаружили и подняли из воды тела погибших

ИРКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Мужчина и 14-летний подросток погибли в Иркутской области, провалившись под неокрепший лед карьера, когда катались на коньках. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"На карьере в районе Цементный города Ангарска провалились под лед и погибли 14-летний мальчик и 56-летний мужчина. <…> По данному факту следственным отделом по Ангарску СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, двое подростков в сопровождении взрослого отправились кататься на коньках. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что мужчина предложил подросткам организовать хоккейную команду и провести тренировку на карьере, который уже покрылся льдом. Один из школьников остался на берегу. Он стал свидетелем того, как его спутники, находившиеся на льду, исчезли из вида. Мальчик связался со знакомым и рассказал ему о произошедшем, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прибывшие на место сотрудники полиции и МЧС в 15 м от берега увидели полынью. Водолазы обнаружили и подняли из воды тела погибших. Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку исполнению законодательства о защите прав несовершеннолетних и об обеспечении безопасности пребывания на водных объектах.