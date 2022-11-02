Экс-директор "Тепловодоканала" в ХМАО стал фигурантом дела об ущербе на 50 млн рублей

Бывший директор предприятия совершил сделку по переводу долга одного из акционерных обществ, находящихся в стадии банкротства, на "Советский тепловодоканал"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора муниципального унитарного предприятия "Советский тепловодоканал" (Ханты-Мансийский автономный округ) Александра Зотова о причинении ущерба на сумму более 50 млн рублей. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Югорская межрайонная прокуратура провела проверку финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия "Советский тепловодоканал". По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора предприятия по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, бывший директор предприятия совершил сделку по переводу долга одного из акционерных обществ, находящихся в стадии банкротства, на "Советский тепловодоканал". При этом совершение сделки не предусматривало получение предприятием каких-либо активов и значительно ухудшило его финансовое положение, а также создало угрозу его неплатежеспособности и рентабельности. "В результате действий должностного лица "Советскому тепловодоканалу" причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей", - добавил собеседник.