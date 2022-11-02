Напавший на мужа Пелоси не признал вину в суде Калифорнии

По данным стороны обвинения, во время задержания Дэвид Депепи утверждал, что не хотел "причинять боль" мужу Пелоси, а хотел лишь "поговорить" с самим спикером

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Злоумышленник Дэвид Депепи, обвиняемый в нападении на Пола Пелоси - супруга спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, во вторник в суде Сан-Франциско (штат Калифорния) не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений. Об этом сообщил телеканал NBC.

По данным канала, слушание продлилось 15 минут. Депепи не признал вину в покушении на убийство, нападении с применением оружия, жестоком обращение с пожилым человеком и по другим пунктам обвинения. Присутствовавшие на суде журналисты заметили, что рука у мужчины была перерезана. Его адвокат пояснил, что при задержании полицейские вывихнули Депепи плечо.

После того как он заявил, что невиновен, сторона обвинения в суде представила документы, в которых было зафиксировано, что именно Депепи говорил правоохранителям и медикам после задержания. Согласно этим данным, он утверждал, что не хотел "причинять боль" мужу Пелоси, а хотел лишь "поговорить" с самим спикером. Он, по его признанию, находился на "самоубийственной миссии" и готов был действовать во что бы то ни стало. Также Депепи заявил, что у него были планы напасть и на других "видных" политиков штата Калифорния и федерального уровня, членов их семей, на одного профессора.

Депепи, как пишет канал, грозит суммарно от 13 лет до пожизненного заключения. В пятницу он вновь должен явиться в суд, но уже на слушание по вопросу об освобождении под залог.

28 октября пресс-служба Нэнси Пелоси проинформировала, что злоумышленник ворвался в ее дом в Сан-Франциско (штат Калифорния) и напал на ее супруга. 82-летний Пол Пелоси был успешно прооперирован в связи с полученным переломом костей черепа и серьезными повреждениями правой руки и кистей. В понедельник прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила обвинения мужчине, напавшему с молотком на мужа спикера Палаты представителей. Депепи инкриминируется вооруженное нападение на члена семьи госслужащего США, что грозит 30 годами тюрьмы, и совершение других правонарушений. Отдельно обвинения против Депепи выдвинули власти Сан-Франциско. Окружной прокурор Сан-Франциско Брук Дженкинс заявила, что нападение было политически мотивировано.