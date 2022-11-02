СК назвал причину возгорания емкостей с битумом в Армавире, которое привело к гибели людей

По предварительным данным, инцидент мог произойти во время проведения ремонтных работ

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Возгорание емкостей с битумом на предприятии в Армавире произошло, по предварительным данным, во время проведения ремонтных работ. Двое погибших являются сотрудниками этого предприятия, организовано проведение доследственной проверки. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, сегодня утром на территории одного из предприятий города Армавира произошло возгорание емкости с полимерно-модифицированным битумом. По имеющейся информации, возгорание могло произойти во время производства ремонтных работ. В результате произошедшего погибли 29-летний и 44-летний сотрудники предприятия. Армавирским межрайонным следственным отделом СК РФ по краю организована доследственная проверка по факту инцидента", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работают следователь территориального следственного отдела и следователь-криминалист СК РФ по краю, на предприятии изымается необходимая документация.

Ранее в среду в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщали, что в Армавире в северной промзоне произошел хлопок с последующим возгоранием остатков битума в емкости на площади 2 кв. м. Представитель экстренных служб региона уточнял ТАСС, что инцидент произошел на ООО "Армбитум".

Прокуратурой была организована проверка причин и условий произошедшего, в ходе которой будет дана оценка в том числе соблюдению техники безопасности на предприятии.