Мусор на площади около 600 кв. м загорелся под Нижним Новгородом

Угрозы в связи с возгоранием отсутствую

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноября. /ТАСС/. Пожарные тушат мусор на площади около 600 кв. м под Нижним Новгородом, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 08:34 мск прошла заявка о возгорании мусора в овраге в районе Федяковского кладбища. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место. Происходит горение мусора возле кладбища, ориентировочная площадь - 600 кв. м", - говорится в сообщении.

Угрозы в связи с возгоранием отсутствуют, администрация Кстовского района выделила бульдозер для рекультивации мусора. "От МЧС для проливки на месте [работают] 4 единицы техники и 20 человек личного состава", - добавили в пресс-службе.