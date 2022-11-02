Экс-главу департамента культуры Воронежской области осудили условно за мошенничество

Эмилии Сухачевой назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев условно

ТАСС, 2 ноября. Суд назначил бывшему руководителю департамента культуры Воронежской области Эмилии Сухачевой наказание в виде двух лет и шести месяцев условно за похищение из бюджета 870 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона в среду.

"Приговором суда [бывшему руководителю департамента культуры Воронежской области Эмилии] Сухачевой назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, с лишением права занимать определенные должности на срок три года; [директору детской школы искусств № 11 имени М.И. Носырева Алексею] Дорохину - два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев", - говорится в сообщении с уточнением, что они похитили из бюджета 870 тыс. рублей.

В пресс-службе уточнили, что средства были похищены в рамках подготовки благотворительного бала "Рождественские встречи" в 2019 году. Двух фигурантов признали виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере").