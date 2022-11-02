В Берлине экоактивисты облили краской здания штаб-квартир правящих партий

Сами активисты в своих аккаунтах в соцсетях это объяснили желанием привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с изменением климата

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Активисты германского природоохранного движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) в среду распылили краску на фасады зданий, в которых располагаются штаб-квартиры правящих партий - "зеленых", Свободной демократической партии и социал-демократов. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

Сами активисты в своих аккаунтах в соцсетях это объясняют желанием привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с изменением климата.

Это не первая акция представителей движения в последнее время в Германии. На прошлой неделе они облили картофельным супом картину французского художника Клода Моне (1840-1926) из серии "Стога" в одном из музеев Потсдама. Ущерб оценивается в пятизначную сумму. В воскресенье активисты приклеили себя к поручню рядом со скелетом динозавра в Музее естествознания.

В понедельник два экоактивиста забрались на указатели над оживленным автобаном А100 в столице ФРГ, из-за чего полиции пришлось закрыть движение на соответствующем участке дороги. В итоге скорая застряла в пробке и не смогла быстро прибыть к месту ДТП, в результате которого пострадала велосипедистка. Ей удалось спасти жизнь, но в связи с задержкой оказания помощи состояние пострадавшей ухудшилось, сейчас она находится в больнице. Экоактивистам грозит уголовное преследование.