В отношении полицейских и адвоката из Петербурга возбудили уголовное дело из-за взятки

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор на вымогательство взятки от сожительницы обвиняемого в незаконной банковской деятельности по уголовному делу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Петербурге в отношении двух офицеров полиции, а также адвоката, подозреваемых в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве, 2 млн рублей они хотели получить от женщины, чтобы ее сожитель банкир якобы избежал тюрьмы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении подполковника юстиции, начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики и майора юстиции, старшего следователя СУ УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), а также адвоката Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор на вымогательство взятки от сожительницы обвиняемого в незаконной банковской деятельности по уголовному делу, находящемуся в производстве старшего следователя, за избрание ему меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Адвокат потребовал от женщины взятку в сумме 2 млн рублей. Сначала она согласилась, но затем приняла решение обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве.

1 ноября 2022 года адвокат, выступая в роли посредника, получил от сожительницы обвиняемого муляж денежных средств на сумму 2 млн рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции и дал согласие на участие в оперативно-разыскных мероприятиях. В тот же день уже адвокат передал муляж в размере 1 млн 800 тыс. рублей следователю, которая также была задержана полицией и согласилась участвовать в оперативно-разыскных мероприятиях. На следующий день, 2 ноября, в здании следственного управления УМВД России по Калининскому району Петербурга она передала этот же муляж начальнику отдела в качестве взятки.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения.