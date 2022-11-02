В Петербурге выросло число кибератак на сайты госорганов

Контроль за информационной безопасностью будет усилен в связи с введением базового уровня готовности в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Количество кибератак на ресурсы государственных органов Петербурга увеличилось в разы, начиная с февраля 2022 года. Об этом сообщил ТАСС в среду вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

"Количество кибератак на сайты госорганов Петербурга увеличилось в разы, начиная с февраля 2022 года. Вопрос в степени значимости таких кибернападений, в той угрозе которую они представляют. Если мы говорим об атаках, которые представляют существенную угрозу, то можно говорить о 100-200 тыс. кибератак, которые за это время произошли. Это все равно гигантские цифры. С учетом того, что, фактически, по всему миру IT-специалистам была выдана каперская лицензия на атаки на государственные информационные системы РФ, до начала спецоперации любые действия, связанные с нарушением кибербезопасности, во всех странах преследовались. Сейчас, фактически, на наших государственных информационных системах свои аналоги отрабатывают программисты со всего мира. Но мы уверены, что сил на отражение кибератак в нашей стране, в частности, в Санкт-Петербурге, достаточно", - отметил он.

Как ранее сообщал ТАСС, вице-губернатор города Станислав Казарин заявил, что контроль за информационной безопасностью в Санкт-Петербурге будет усилен в связи с введением базового уровня готовности в городе.