В Запорожской области обнаружили тайник с оружием

Из него изъяли две гранаты РГО, выстрел для подствольного гранатомета, дымовую шашку, документы и фальшивые деньги

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Запорожской области обнаружили крупный тайник с оружием, который находился в доме бывшего украинского полицейского. Об этом в среду сообщили ТАСС в ГУВД по Запорожской области.

"Сотрудники правоохранительных органов в ходе оперативной работы получили информацию о том, что в одном из частных домов хранится большое количество оружия и боеприпасов. Проверяя ее, выяснили, что хозяином дома является бывший сотрудник разрешительной системы отделения полиции № 3 Пологовского РОП ГУВД в Запорожской области, майор полиции Анатолий Тонкушин. Хозяина нет дома, поскольку, как оказалось, он проходит службу в Национальной гвардии Украины, - сообщили в пресс-службе. - Для проверки этой информации силовики осмотрели дом на улице Украинской в Токмаке и обнаружили целый арсенал оружия, боеприпасов, а также документы, фальшивые деньги".

По данным ведомства, из тайника изъяты также две гранаты РГО, выстрел для подствольного гранатомета, дымовая шашка. "Найденное оружие и предметы изъяты, проводится проверка", - заключили в пресс-службе.