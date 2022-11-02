2 ноября, 16:21

В Мурманской области госпитализировали мальчика после нападения бродячей собаки

Нападение животного произошло 1 ноября на спортивной площадке одной из образовательных организаций в городе Апатиты

МУРМАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Восьмилетнего мальчика госпитализировали после нападения и укусов бродячей собаки в городе Апатиты в Мурманской области. Инцидент произошел на спортплощадке одной из образовательных организаций, по факту нападения проводится проверка, сообщила областная прокуратура.

"По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка в связи с нападением бродячей собаки на восьмилетнего мальчика, произошедшим 1 ноября на спортивной площадке одной из образовательных организаций города Апатиты", - говорится в сообщении.

Ребенок доставлен в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где ему оказана медицинская помощь, добавили в прокуратуре.

В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органа местного самоуправления по обращению с бездомными животными, отлову безнадзорных животных. 

Теги:
РоссияМурманская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация