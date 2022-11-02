В Мурманской области госпитализировали мальчика после нападения бродячей собаки

Нападение животного произошло 1 ноября на спортивной площадке одной из образовательных организаций в городе Апатиты

МУРМАНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Восьмилетнего мальчика госпитализировали после нападения и укусов бродячей собаки в городе Апатиты в Мурманской области. Инцидент произошел на спортплощадке одной из образовательных организаций, по факту нападения проводится проверка, сообщила областная прокуратура.

"По поручению прокурора Мурманской области Сергея Паволина организована проверка в связи с нападением бродячей собаки на восьмилетнего мальчика, произошедшим 1 ноября на спортивной площадке одной из образовательных организаций города Апатиты", - говорится в сообщении.

Ребенок доставлен в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу, где ему оказана медицинская помощь, добавили в прокуратуре.

В ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности органа местного самоуправления по обращению с бездомными животными, отлову безнадзорных животных.