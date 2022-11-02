На юго-востоке Мексики произошел взрыв

По предварительным данным, причиной происшествия может быть утечка газа

МЕХИКО, 2 ноября. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в среду на складе в Вильяэрмосе, столице штата Табаско на юго-востоке Мексики. Об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

"Была оказана помощь трем людям в районе, расположенном рядом с местом взрыва", - говорится в записи. Жизни пострадавших вне опасности. В тушении огня были задействованы десятки пожарных и шесть единиц техники. К настоящему времени им удалось справиться с чрезвычайной ситуацией.

Сведений о возможных причинах происшествия, практически уничтожившего крупный склад, пока обнародовано не было. По предварительным данным, речь может идти об утечке газа. Ожидается, что в ближайшее время представители компетентных органов приступят к выяснению обстоятельств случившегося.