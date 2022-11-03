СМИ: число погибших мигрантов у греческого острова Эвбея превысило 20

По данным телеканала Skai, с затонувшего парусника спасли 12 человек

АФИНЫ, 3 ноября. /ТАСС/. Число погибших мигрантов с затонувшего у греческого острова Эвбея парусника достигло 21. Об этом сообщил в четверг телеканал Skai.

По его сведениям, на данный момент спасены 12 человек в акватории пролива Кафирефс у Эвбеи, включая девять мигрантов, которые были обнаружены во вторник на скалистом острове Мандилу. Все спасенные - мужчины. Всего на борту парусника находилось 68 человек, это мигранты из Афганистана, Египта и Ирана.

Береговая охрана Греции обнаружила в среду в воде изначально 13 тел погибших, а затем еще восемь. Десятки людей продолжают числиться пропавшими без вести.

Парусное судно с десятками нелегальных мигрантов на борту затонуло в районе Эвбеи во вторник. Поисково-спасательная операция, в которой задействованы корабль береговой охраны, вертолет и торговые суда, продолжается. Парусник пришел в греческие воды из турецкого Измира.

Греция является страной транзита нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство нелегалов прибывает по морю из Турции. Некоторые пытаются на лодках, баркасах и парусниках добраться до Италии через воды Греции.