СМИ: в Бразилии автомобиль въехал в толпу протестующих против избранного президента

Как сообщает портал Ze-1, пострадали 16 человек

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек пострадали в среду в результате наезда автомобиля на толпу сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару, протестовавших против результатов выборов. Об этом сообщил портал Ze-1 со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел, когда протестующие находились на проезжей части автотрассы. Сторонники действующего президента перекрывают дороги с воскресенья. "Мы вели переговоры с манифестантами о том, чтобы они полностью разблокировали дорогу. Переговоры шли мирно, но затем они полностью перекрыли проезжую часть. Сила к ним не применялась, но один водитель вдруг направился [на автомобиле] в сторону толпы и сшиб людей", - цитирует портал капитана военной полиции муниципалитета Сан-Жозе-ду-Риу-Прету Маурисиу Кавалари.

В числе пострадавших по меньшей мере двое детей и трое полицейских. По словам представителя правоохранительных органов, пострадавших отвезли в местные больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель и пассажир автомобиля задержаны.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Луиса Инасиу Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Болсонару - 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Около 32 млн человек не явились на избирательные участки.

Вскоре после объявления результатов по всей стране начались локальные перекрытия дорог сторонниками Болсонару, которые к вечеру понедельника приобрели национальный масштаб. Местами их участники устраивали на дорогах баррикады из горящих покрышек. На этом фоне глава Высшего избирательного суда Бразилии (выполняет функции ЦИК) Алешандри ди Морайс приказал полицейским расчистить автодороги, занятые сторонниками действующего президента. Сам Болсонару во вторник заявил, что народные выступления "стали следствием возмущения и ощущения несправедливости в связи с выборными процессами", однако попросил своих сторонников выражать протест мирно, не устраивая неудобств другим соотечественникам.

В среду во многих бразильских городах прошли многочисленные акции сторонников Болсонару. Манифестанты с флагами и транспарантами собирались напротив военных гарнизонов, комплексов зданий штабов, учебных заведений ВС с призывами к военным не допустить прихода к власти избранного президента Лулы да Силвы.