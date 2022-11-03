В Приморье главу сообщества осудили за незаконный экспорт леса на 450 млн рублей

Ему назначили девять лет в колонии строгого режима и штраф в 1 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Глава сообщества, занимавшегося нелегальным оборотом древесины и контрабандой лесоматериалов, приговорен в Приморье к девяти годам в колонии строгого режима. Стоимость незаконно экспортированных лесоматериалов составила свыше 450 млн рублей, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия и суда, в 2016 году в Приморском крае мужчина вошел в состав преступного сообщества, организовав структурированную обособленную преступную группу из четырех человек, которая занималась контрабандой нелегально заготовленных лесоматериалов.

"Участники преступного сообщества с целью перевозки нелегально заготовленной древесины в иностранное государство формировали пакет фиктивных документов для получения экспортных разрешений, подавали таможенные декларации от имени специально созданных для совершения преступлений "технических фирм" и вносили в декларации на товары недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов для придания незаконным действиям видимости легитимности. Стоимость незаконно перемещенных за рубеж лесоматериалов составила свыше 450 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

В 2018 году незаконная деятельность преступного сообщества была выявлена и пресечена сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни и пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. В отношении остальных троих участников преступного сообщества ранее был постановлен приговор.

42-летний житель Уссурийска признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ "Руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением", ч. 3 ст. 191.1 УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере", и трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере". Приговором суда осужденному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год после отбывания наказания и штрафа в размере 1 млн рублей.