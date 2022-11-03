В Хабаровске произошло ДТП с 12 автомобилями

Пострадавших нет

ХАБАРОВСК, 3 ноября. /ТАСС/. Авария с восемью автомобилями и четырьмя рейсовыми автобусами произошла в четверг в Хабаровске, сообщила Госавтоинспекция Хабаровского края в Telegram-канале.

"В г. Хабаровске на ул. Волочаевская произошло столкновение 12 транспортных средств, из них четыре рейсовых автобуса", - говорится в сообщении. Происшествие без пострадавших. В городе сильные пробки.

На большей части Хабаровского края снег и ветер с порывами до 29 м/с. В Хабаровске утром шел снег, сейчас дует ветер со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 15-18 м/ с. В связи с ухудшением погодных условий на дорогах гололедица и снежные заносы.