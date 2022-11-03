3 ноября, 05:44

Жителя Магнитогорска осудили за публичное оправдание терроризма

Его оштрафовали на 500 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд признал жителя Магнитогорска Челябинской области виновным в том, что он в публичной группе в мессенджере Telegram оправдывал терроризм. Об том сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Управления ФСБ России по Челябинской области.

"Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал жителя Магнитогорска виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". Ему назначили штраф в сумме 500 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

В управлении пояснили, что мужчину установили и задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в сентябре 2021 года. В Telegram он призывал к осуществлению террористической деятельности и публично оправдал терроризм. 

Теги:
РоссияЧелябинская область
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