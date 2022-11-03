Ректора самарского вуза обвинили в покушении на присвоение и растрату

Обвинение в пособничестве предъявили замначальника отдела университета

САМАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной, которая обвиняется в покушении на присвоение и растрату, а также служебном подлоге. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

"Сотрудниками первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении ректора ФГАОУ ВО "Самарский государственный экономический университет", обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 160 УК РФ "Покушение на присвоение и растрату" и ч. 1 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог". Заместителю начальника отдела университета предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ "Пособничество в покушении на присвоение и растрату", - говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следователей, с октября по ноябрь 2020 года Ашмарина вместе с замначальника отдела по научным исследованиям и инновациям, организации научных исследований и подготовки научных кадров заключили фиктивные договоры с Владивостокским государственным университетом экономики и сервиса. Вузы договорились о выполнении научно-исследовательских работ, в которых СГЭУ выступал в качестве исполнителя. Однако фактически эти работы выполнили сотрудники ВГЭУС, которые затем передали их под видом исследований, сделанных сотрудниками СГЭУ. Исследования также содержали фальсифицированные результаты социологических исследований.

Затем были подписаны акты приемки-передачи выполненных работ и на счета СГЭУ перечислили 3,5 млн рублей. С целью хищения этих средств обвиняемая незаконно выплатила сотрудникам образовательного учреждения денежные премии на общую сумму 1,4 млн рублей, часть из которых сотрудники передали ректору.

Уголовное дело возбудили по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. "В ближайшее время дело будет направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре Самарской области.