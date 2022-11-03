Руководители новосибирской фабрики получили условные сроки за гибель работников при пожаре

Погибли 10 человек

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Троих руководителей фабрики "Обувь-Нск" в Искитиме, где в результате пожара в 2018 году погибли 10 работников, приговорили к условным срокам заключения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Искитимского районного суда Новосибирской области.

"Мамедов Василий Мамедович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", в соответствии с санкцией которой ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года. Мамедов Андрей Васильевич и Меновщиков Александр Александрович признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ, <...> им назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года каждому", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что "на основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно: Мамедову В.М. - с испытательным сроком два года, Мамедову А.В. и Меновщикову А.А. - с испытательным сроком три года каждому".

4 января 2018 года в поселке Чернореченском Искитимского района загорелся ангар площадью 2 тыс. кв. м. Большинство погибших рабочих - граждане КНР. По данным спасателей, к тяжелым последствиям привел поздний вызов пожарных, тушение распространившегося огня в итоге заняло около 14:00.