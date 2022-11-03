В ХМАО после подделки документов для северной надбавки возбудили дело о мошенничестве

Ущерб оценили в размере 400 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 ноября. /ТАСС/. Силовики возбудили уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа по подозрению в мошенничестве с документами на сумму более 400 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу в четверг.

"В Сургуте транспортные полицейские возбудили уголовное дело в отношении злоумышленника, который использовал поддельные документы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, полицейские задержали 39-летнего уроженца Дагестана, который проживает на территории Югры. Мужчина при трудоустройстве на работу в одну из организаций региона предоставил поддельную трудовую книжку и справку о имеющемся у него стаже работы в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях. В процессе своей трудовой деятельности злоумышленник незаконно получал 50% надбавки к заработной плате. "В результате незаконных действий задержанный причинил ущерб в размере более 400 тыс. рублей", - добавили в пресс-службе.