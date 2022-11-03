На Алтае в отставку подал глава района, ставший фигурантом уголовного дела

Александр Алисов возглавлял Чемальский район с 2018 года

ТАСС, 3 ноября. Глава Чемальского района Республики Алтай, экс-министр природных ресурсов региона Александр Алисов, ставший фигурантом уголовного дела, подал в отставку. Об этом он сообщил на своей официальной странице в соцсетях в четверг.

"Я покидаю пост главы района. Очень благодарен каждому из вас, что когда-то поверили и поддержали меня, благодарен за ваши инициативы и стремления сделать наш район лучше, очень ценю этот опыт и это время", - написал Алисов.

Администрация района также разместила на своем сайте информацию о его последнем дне работы на посту главы муниципального образования, не уточнив причины решения.

Алисов занимал пост главы района с 2018 года. С октября 2014 года исполнял обязанности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона, в феврале 2015 года его утвердили в должности министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений республики.

В июле 2022 года региональное управление СК России сообщило о предъявлении Алисову обвинения по ч. 2 ст. 285 Уголовного кодекса РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". По данным следствия, он, занимая должность министра, злоупотребил полномочиями при расходовании бюджетных средств на приобретение двух дорогостоящих автомобилей. Так, в ноябре-декабре 2016 года он дал указание подчиненному сотруднику базы авиационной охраны лесов о приобретении автомобиля Toyota Land Cruiser - 200 стоимостью свыше 5 млн рублей за счет средств, выделенных для развития лесного хозяйства. Фактически автомобиль находился в пользовании сотрудников правительства региона. Кроме того, по данным следствия, в декабре 2016 года - январе 2017 года он распорядился о приобретении подконтрольным учреждением "Онгудай лес" автомобиля Volkswagen Touareg стоимостью порядка 2,8 млн рублей для нужд сотрудников правительства региона. Его дело рассматривается в суде.