СК возбудил дело по факту применения насилия к детям в одном из детских садов Татарстана

Дело возбудили по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в Татарстане по факту применения насилия воспитателем к детям в одном из детских садов в Азнакаеве. Об этом сообщает в четверг следственное управление СК России по Татарстану в Telegram-канале.

"В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении воспитанников детского сада. В ходе мониторинга социальных сетей выявлено сообщение, согласно которому в одном из детских садов в городе Азнакаеве воспитатель применяет насилие в отношении малолетних", - сообщили в СК.

По данному факту следственные органы СК России по Республике Татарстан провели доследственную проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан доложить о ходе процессуальной проверки.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.