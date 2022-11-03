В Подмосковье трое в масках клоунов ограбили квартиру гендиректора компании

Неизвестные похитили из сейфа украшения и деньги на 10 млн рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Трое неизвестных в масках клоунов проникли в квартиру гендиректора компании по торговле сельхозпродукцией и животными в деревне Тимошкино и похитили порядка 10 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.

"Накануне вечером трое неизвестных в масках клоунов проникли в квартиру гендиректора компании по торговле сельхозпродукцией и животными на втором этаже, избили женщину, приковали наручниками к перилам лестницы, затем похитили из сейфа украшения и деньги, после чего скрылись. По предварительным данным, сумма ущерба составляет порядка 10 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили ТАСС факт происшествия, не уточнив подробности. "В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников", - сказали в главке.