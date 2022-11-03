Жительницу Башкирии осудили на 12 лет колонии за убийство сына в 2001 году

Ее супруга, обвиняемого в подстрекательстве и пособничестве в убийстве, оправдали

ТАСС, 3 ноября. Суд признал жительницу Башкирии виновной в убийстве 11-летнего сына, совершенного более 21 года назад. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК России по республике.

"Доказательства, собранные Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора 53-летней уфимке. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего", - говорится в сообщении.

Женщина признала вину в предъявленном обвинении, а ее супруг, который обвинялся в подстрекательстве и пособничестве в убийстве, свою причастность отрицал. "Вердиктом коллегии присяжных заседателей женщина признана виновной, а ее супруг оправдан в подстрекательстве и пособничестве в убийстве малолетнего ребенка. Подсудимая приговорена к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что следственное управление не согласно с вынесенным приговором, принимаются меры к его обжалованию.

По версии следствия, в 2001 году подсудимые проживали в Сибае. Мужчина, испытывая неприязнь к сыну своей сожительницы, склонил ее совершить убийство. В июле 2001 года подсудимая, под предлогом сбора веников, уехала с сыном на велосипеде в лесной массив в Баймакском районе, где задушила его поясом от халата, который заранее для этой цели передал ей сожитель. После этого женщина закопала тело на месте происшествия. Останки были обнаружены спустя 16 лет местным жителем.