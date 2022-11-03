В Подмосковье возбудили дело после ДТП, в котором погибли женщина и ребенок

Около поворота на деревню Ромашково водитель Renault сбил 73-летнюю женщину с шестилетней девочкой

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в котором водитель легкового автомобиля насмерть сбил 73-летнюю женщину с ребенком около поворота на деревню Ромашково. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления МУ МВД России "Раменское" по факту ДТП, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ - "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сказала она.

Вечером 2 ноября на автодороге Панино-Малино около поворота на деревню Ромашково, предварительно, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Renault сбил 73-летнюю женщину с шестилетней девочкой. В результате ДТП пострадавшие скончались на месте происшествия.