В Тюмени произошло ДТП с участием внедорожника и скорой

На скорой перевозили беременную женщину, она не пострадала, до перинатального центра ее довез один из нарядов ДПС

ТЮМЕНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. В Тюмени произошло ДТП из трех автомобилей, включая машину скорой помощи, на которой перевозили беременную пациентку. В аварии пострадали три человека, сообщили в четверг в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"Сегодня около 05:00 Toyota Land Cruiser не остановился по требованию инспекторов полка ДПС на ул. Республики, 205 <...>. Водитель развернулся на дороге с односторонним движением и поехал в сторону выезда из города, на Ялуторовский тракт, свернул на окружную дорогу. На улице Теплотехников его попытался остановить еще один наряд ДПС, но автомобилист не остановился, выехал на улицу Монтажников и на перекрестке с улицей Широтной его джип столкнулся с автомобилем Ford Focus, Ford отбросило на скорую помощь, которая доставляла беременную тюменку в перинатальный центр", - говорится в сообщении.

В ДТП пострадали водитель и пассажирка автомобиля Ford, а также пассажирка Toyota Land Cruiser. В скорой помощи пострадавших нет, беременную девушку один из нарядов ДПС довез до перинатального центра.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции добавили, что у водителя Toyota Land Cruiser присутствовали признаки опьянения, он отказался от освидетельствования на алкоголь. На него составили административные материалы за неостановку по требованию автоинспекторов, неподчинение законному требованию сотрудников полиции, отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь, езду по дороге с односторонним движением.