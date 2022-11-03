По факту жестокого обращения с дельфинами в Севастополе возбудили уголовное дело

Директор одного из дельфинариев города выпустил в море четырех особей

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Управление МВД Севастополя возбудило уголовное дело по факту жестокого обращения с животными после инцидента с дельфинами, которых выпустили в море. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале ведомства.

"По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ, оно принято к производству отделом дознания УМВД России по Севастополю. В настоящее время сотрудниками полиции проведен осмотр дельфинария, где содержались животные. Для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с животными назначены криминалистические экспертизы и проводятся дальнейшие следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что вечером 2 ноября на пляже в районе парка Победы четырех дельфинов выбросил в море директор одного из дельфинариев города.

Проходит операция по спасению дельфинов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он обратился к жителям города с просьбой сообщать обо всех увиденных дельфинах.