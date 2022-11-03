СК возбудил уголовное дело после обнаружения человеческих останков в реке под Петербургом

Специалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после обнаружения человеческих останков в реке Ижоре во время уборки акватории. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

"В Колпинском районе во время уборки акватории реки Ижоры в зарослях водной растительности работниками коммунальных служб была обнаружена спортивная сумка, в которой находились части тела неустановленного человека. По данному факту следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Специалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.