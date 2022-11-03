ФСБ и СК задержали еще двух участников нападения банды Басаева на Дагестан

Вооруженное нападение на Дагестан произошло в 1999 году

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. ФСБ и Следственный комитет России задержали еще двух участников нападения банд Басаева и Хаттаба в августе 1999 года на территорию Ботлихского района Республики Дагестан, в ходе которого погибли более 280 и ранены свыше 800 военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Об этом сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В ходе работы совместно со Следственным комитетом РФ сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Нефтекумского района Ставропольского края - Эдуарда Таушева, 1977 года рождения, и Темирали Заракаева, 1974 года рождения", - сообщили в ЦОС. Накануне во взаимодействии с МВД России Таушев и Заракаев были задержаны в Москве и селении Каясула Нефтекумского района Ставрополья и доставлены к следователям для предъявления обвинения по ст. 209 ("Бандитизм"), 279 ("Вооруженный мятеж") и ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") УК РФ.

Как сообщили в СК РФ, Главным следственным управлением СК по Северо-Кавказскому федеральному округу установлено, "что в июне-июле 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений". Так, с 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе бандгруппы Басаева и Хаттаба общей численностью не менее 1 000 человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации. В результате массированного прицельного обстрела были убиты 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам. Следствие ходатайствует перед судом о заключении задержанных под стражу.

Как отметили в ЦОС ФСБ, реализуя принцип неотвратимости наказания, мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются. Следователи СК при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов.