В ЮАР в одной из шахт обнаружены 19 тел, предположительно, нелегальных мигрантов

По данным полиции, следов насилия на них нет

ПРЕТОРИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти ЮАР обнаружили в шахтерском городке Крюгерсдорп к западу от Йоханнесбурга 19 тел, предположительно, нелегальных мигрантов. Об этом сообщила в четверг местная радиостанция ABCS со ссылкой на полицию.

Тела найдены 2 ноября в одной из действующих шахт, отмечает она. Предварительное расследование показало, что следов насилия на них нет, однако люди были перевезены в шахту уже после того, как умерли.

"Более точная информация о причинах смерти указанных лиц будет получена через несколько дней после вскрытия и проведения необходимых исследований", - подчеркнула полиция.

По оценкам специалистов, на территории ЮАР, численность населения которой составляет около 60 млн человек, находятся до 8 млн нелегальных мигрантов. Большинство из них прибыли из соседних Зимбабве и Мозамбика в поисках работы, в первую очередь в горнодобывающем секторе. Часть мигрантов работает на нелегальных шахтах и рудниках.